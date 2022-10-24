Стало известно, где на 24 октября зафиксированы 30 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 30 человек.

Вам будет интересно
Стало известно, где на 24 октября зафиксированы 30 новых случаев COVID-19 в Ленобласти Ленинградская область, COVID-19 в Ленобласти, COVID-19
Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству
Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах...
14.04.2022 2520

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Всеволожский район: Кудрово (+2), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+6), СНТ Лесное (+1).
  • Выборгский район: Рощино (+1), Нагорное (+1).
  • Гатчинский район: Меньково (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Кировский район: Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).
  • Ломоносовский район: Форт Красная Горка (+1).
  • Лужский район: Луга (+4).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1), Шугозеро (+1), пгт. Красава (+1).
Автор