Стало известно, где на 24 октября зафиксированы 30 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 30 человек.
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14.04.2022 2520
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Всеволожский район: Кудрово (+2), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+6), СНТ Лесное (+1).
- Выборгский район: Рощино (+1), Нагорное (+1).
- Гатчинский район: Меньково (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Форт Красная Горка (+1).
- Лужский район: Луга (+4).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1), Шугозеро (+1), пгт. Красава (+1).