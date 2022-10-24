Несколько районов Ленобласти активно помогают мобилизованным

Александр Дрозденко выделил несколько районных администраций, которые активнее всего участвуют в содействии участникам СВО.

Губернатор Ленобласти отметил Выборгский, Всеволожский, Лужский и Тихвинский районы, которые принимаю активное участие в поддержке и помощи мобилизованным.

— Помощь идёт, как централизовано через наши склады, так и непосредственно в конкретные воинские подразделения. В эти выходные, например, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский непосредственно встречался с нашими именными подразделениями, с теми кто был мобилизован. Это не только встречи, но и передача инвентаря, нужных вещей в рамках нашей акции «Мы вместе», — отметил Дрозденко.