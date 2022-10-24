В СберСтраховании рассказали о самых частых страховых случаях с жильём

В СберСтраховании проанализировали обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости», которые защищают от нештатных ситуаций с жильём. Выяснилось, что 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тысяч человек — на 14% больше, чем год назад.

Далее в списке — пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объёму выплат лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в миллион рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

В Северо-Западном федеральном округе на заливы приходится 81% обращений по программе страхования квартир. Большая часть заявлений о страховых событиях на Северо-Западе была получена от жителей Ленинградской и Архангельской областей, а также республики Коми — 52%, 12% и 9% соответственно.

Клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так за 9 месяцев 2022 года компания фиксирует рост количества заявлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29% и составила 956 млн. рублей.

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Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«СберСтрахование предоставляет клиентам 2 программы по защите недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис клиент может дополнить опциями, которые сделают его аналогичным страховке по добровольному страхованию жилья, например, можно включить риски гражданской ответственности. Количество страховых событий по данному риску выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечной программе, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья».

11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования через онлайн приложение смогут защитить квартиры на специальных условиях, приуроченных к акции Зелёный день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.