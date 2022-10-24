IKEA рассматривает 6 компаний для передачи своего бизнеса

Органайзер профсоюза работников лесных отраслей Александр Илларионов рассказал aif.ru, что шведская компания IKEA рассматривает 6 претендентов для передачи своего бизнеса на территории России.
По словам Илларионова, делегация одной из отечественных компаний уже посетила фабрику, расположенную в Новгороде. Отмечается, что конкретные названия компаний не раскрываются. По данным некоторых СМИ, среди них могут числиться АФК «Система» и Hoff.
Он также отметил, что профсоюз стремится стать участником переговоров с потенциальным покупателем при продаже бизнеса, поскольку это позволит обеспечить прозрачность и понимание условий сделки.
— Благодаря своему участию в процессе мы видим желание шведов не просто продать активы, но сохранить возможность обратного выкупа. Правда, насколько они воспользуются этим правом, пока говорить преждевременно, – подчеркнул он.
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