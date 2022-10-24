Грядущей ночью в Ленобласти будет холодно

Во второй половине дня на западе региона ожидаются умеренные дожди.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленобласти, во вторник, 25 октября, на территории региона ожидается переменная облачность и умеренные осадки.

Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов.

Ветер будет дуть в разных направлениях с порывами до одного-пяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.