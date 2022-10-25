Воры вынесли сейф с 5 миллионами рублей в Мяглово

По информации ivbg.ru, 23 октября в полицию Всеволожского района обратились сотрудники компании-грузоперевозчика из деревни Мяглово. У них в офисе побывали воры.
Двое вскрыли дверь пожарного выхода, проникли в кабинет гендиректора и вынесли металлический сейф. Внутри лежало около пяти миллионов рублей. Пустой сейф со следами взлома обнаружен на улице.
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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