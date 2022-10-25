В Мелитополе совершен теракт у здания местной телекомпании

Возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное взрывное устройство.
В результате пострадали пять человек: сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. По предварительным данным, мощность взрыва составила 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.
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10.10.2022 328