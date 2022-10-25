После драки на десятки человек в Торосово задержаны рецидивист и его соседка

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 23 октября возле пятиэтажного дома в деревне Торосово Волосовского района произошла массовая драка. По предварительным данным, в ней участвовало до 30 человек.

Предполагаемые активные участники задержаны 24 октября в соседнем доме – ими казались 40-летний местный житель и его 42-летняя соседка. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Установлено, что мужчина в начале 2000-х привлекался к ответственности за изнасилование и сбыт имущества, добытого преступным путем. Женщина в поле зрения полиции не попадала.

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21.05.2022 9316
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