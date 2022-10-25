Иномарку за 3,6 млн рублей угнали в Большой Вруде

По информации ivbg.ru, 24 октября в полицию Волосовского района обратился 40-летний водитель компании, которая занимается лесозаготовками.

У него угнали черную Toyota Land Cruiser Prado. Иномарка была припаркована возле трехэтажного дома в деревне Большая Вруда. Ущерб автовладельца составил 3,6 млн рублей.

По предварительным данным, угонщик обошел штатную сигнализацию иномарки 2019 года выпуска. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.