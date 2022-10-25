По информации ivbg.ru, суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, которая ударила ножом в бедро сожителя, избивавшего котенка у нее на глазах.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил заняться «воспитанием» котенка путем швыряния и пинания. Его сожительница сделала замечание. Тогда агрессор схватил ее за волосы, а она воткнула нож ему в ногу.

Женщина сразу вызвала скорую помощь, пыталась остановить кровь, применила нашатырный спирт, чтобы пострадавший не терял сознания. Затем ухаживала в больнице и дома. Пара померилась, котенок также живет с ними.

На суде женщина раскаялась в содеянном. Ее признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначили один год условно с испытательным сроком в год.