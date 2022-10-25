В петербургское метро вложат в два раза меньше денег

Расходы будут урезаны в сегменте строительства.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, Смольный скорректировал бюджет, расходы адресной программы на строительство метро.
Так, расходы снижаются на 17,1 млрд. Это больше половины от того, что изначально закладывали в программу.
Отмечается, что некоторые проекты метрополитена находятся в завершающей стадии.
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25.10.2022 81