Петербургские водители все чаще встречают попрошаек на ЗСД

Мошенники изображают выдуманную поломку автомобиля и вымогают деньги у автомобилистов.
По информации пресс-службы оператора магистрали, просят водителей при виде подозрительных личностей не останавливаться и незамедлительно сообщать о них диспетчерам.
В большинстве случаем мошенники располагаются там, где камеры наблюдения их не видят. При этом с ними часто замечали несовершеннолетних детей.
Повстречавшим этих вымогателей следует сообщить по экстренному короткому номеру 0405.
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25.10.2022 74