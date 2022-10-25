Дождь, мокрый снег и слабый гололед — погода в Ленобласти на 26 октября

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 26 октября, жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой дождь, местами умеренный. На востоке ночью местами ожидается мокрый снег, слабый гололед.

Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью на западе 0…+5 гр., на востоке -4…+1°C, днем +3…+8°C, на западе до +10°C. Атмосферное давление будет понижаться.

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25.10.2022 26
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