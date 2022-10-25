Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 25 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка ДНР, Оленовка Николаевской области. Также поражены: стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182-х районах. Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР и Зеленый Гай Николаевской области.

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Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка ЛНР, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области. Кроме того, сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области.