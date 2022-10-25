Три человека пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» — фото

Серьезное ДТП произошло утром 25 октября на 151-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

У моста через Сайменский канал столкнулись Hyundai Elantra и «УАЗ Патриот». На кадрах видно, что оба автомобиля получили внушительные повреждения.

Фото: ДТП и ЧП | СПб, "ВКонтакте"

В ДТП пострадали 50-летний водитель Hyundai и его 33-летняя пассажирка. Травмы также получил 71-летний водитель «УАЗа». Пострадавших госпитализировали.

По данным ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», участок трассы, где произошла авария, обрабатывалась технической солью в семь утра.