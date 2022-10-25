Хозяин дачи в Котельском получил ожоги при пожаре

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 октября госпитализирован 60-летний хозяин дачи в Котельском сельском поселении Кингисеппского района. Мужчина пострадал при пожаре, получив ожоги рук.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около 11:00. На участке горел частный дом с пристройкой общей площадью 56 квадратных метров.

В тушении возгорания были задействованы восемь пожарных и две спецмашины 70-й пожарно-спасательной части и 125-й пожарной части.

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23.05.2022 638
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