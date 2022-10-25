Михаил Ильин: Частичная мобилизация в Ленобласти проводится в плановом режиме

Об этом было заявлено сегодня на встрече депутатов ЗакСа Ленобласти с Губернатором региона в рамках обсуждения частичной мобилизации.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, рассмотрение вопроса, который в сегодняшней ситуации волнует почти каждого жителя Ленобласти, инициировал спикер парламента Сергей Бебенин. Выступивший с докладом вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин подчеркнул, что в регионе частичная мобилизация граждан осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647. Для этого была создана призывная комиссия Ленобласти, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, и такие же комиссии муниципальных районов и городского округа, которые сразу начали свою работу.

Уже 22 сентября на совещании с представителями администраций муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, военными комиссарами разных уровней были скорректированы задачи по вопросам реализации Указа Президента, в том числе даны указания о развертывании пунктов предварительного сбора граждан и обеспечении их работы медицинским персоналом.

Всего было проведено более 10 совещаний разного рода. Частичная мобилизация идет в плановом режиме, и ее завершение будет зависеть от решения главы государства. В начале этой работы были допущены некоторые нарушения, которые рассматривала областная призывная комиссия. В частности, по результатам рассмотрения заявлений и жалоб решением призывной комиссии отменены решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных районов в отношении 240 человек, в отношении 31 человека решения оставлены в силе. На основании принятых решений призывной комиссии районные военные комиссариаты проводят работу по возвращению неправомерно мобилизованных граждан к местам постоянного проживания.

Также ежедневно рассматриваются обращения о бронировании своих сотрудников от системообразущих и инновационных предприятий. Всего более 1000 предприятий подлежат такому бронированию. На данный момент еще 78 предприятий для получения брони определены в списке Министерства обороны РФ.

Затронул докладчик и проблему работы по мобилизации военкоматов. Они связаны, в первую очередь, с отсутствием понятных и системообразующих данных, отсутствием сверки. В настоящее время проводится работа для формирования единой информационной системы, связанной с налоговыми органами, Пенсионным фондом и т.д. Выстраивается схема взаимодействия с руководителями предприятий. Все направлено на то, чтобы не было массового разноса повесток, и все было в электронном виде.

В ходе доклада был поднят вопрос и о материальном обеспечении мобилизованных. Как было отмечено, большую лепту в эту работу вносят главы муниципалитетов, некоторые депутаты, общественники. Благодаря их усилиям было закуплено большое количество сапог, генераторов, бензопил и другого необходимого оборудования. Со своей стороны, Правительство Ленобласти тоже осуществляет закупки. Более 10 тыс. военнослужащих области на данный момент обеспечены всем необходимым. Кроме того, бонусом для них приобретаются, например, бритвы и помазки, которые необходимы солдатам для бритья.

Михаил Ильин выразил надежду на то, что все приобретенное для военнослужащих в максимальной степени поможет им справиться с поставленными задачами.

В ходе обсуждения депутаты задали свои вопросы и высказали предложения. Иван Апостолевский поинтересовался сроками социальных выплат мобилизованным. По его данным, они не выплачиваются вовремя. Александр Дрозденко подчеркнул, что срок выплат – 5 дней с момента их поступления в соцзащиту от военкоматов. В связи с тем, что они вовремя не поступают, принято решение – осуществлять выплаты на основании списков, предоставленных администрациями и заверенных военкоматами. Глава региона заверил депутатов, что ни один призывник и доброволец без выплат не останется.

Что касается сумм выплат, то в Ленобласти призванным на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей. Добровольцам Ленобласти – 300 тыс.рублей. Кроме того, военнослужащим, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе специальной военной операции установлены единовременные выплаты в размере: 500 000 рублей при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма, приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты; 750 000 рублей при установлении II или III группы инвалидности; 1 000 000 рублей при установлении I группы инвалидности. Членам семей погибших военнослужащих при выполнении задач в ходе специальной военной операции в равных долях установлена единовременная выплата в размере 2 000 000 рублей.

На вопрос депутата Виктора Царихина, есть ли факты того, что некоторые раненые не получили выплаты, прозвучал отрицательный ответ – таких жалоб не поступало. Как только из госпиталей в соцзащиту поступает соответствующий документ, выплаты сразу осуществляется. К сожалению, выплаты задерживаются из федерального бюджета, и по этому поводу Правительство Ленобласти уже проводит переговоры с военными.

Александр Перминов поинтересовался, будут ли учитываться разовые выплаты мобилизованным в критерии нуждаемости, который заложен в Соцкодексе Ленобласти. Глава региона ответил, что они не будут влиять на это.

Олег Петров указал на одну из проблем организованности в работе военкоматов – низкая заработная плата их сотрудников. С предложением о ее повышении Заксобрание Ленобласти уже направляло обращение в Министерство обороны РФ, но все осталось на прежнем уровне. Между тем, в сегодняшней ситуации частичная мобилизация еще острее «высветила» эту проблему: из-за низкой зарплаты в военкоматах не хватает сотрудников, чтобы справиться со всеми поставленными сейчас перед ними задачами. Он предложил еще раз обратиться в Минобороны.

Депутат Андрей Гардашников, в свою очередь, попросил обратить внимание и на низкую зарплату сотрудников военно-учетных столов. Михаил Ильин согласился с его предложением, отметив, что военкоматы – это главный мобилизационный ресурс страны. Поэтому все предложения будут проработаны совместно с руководством Западного военного округа и направлены на федеральный уровень. Александр Дрозденко при этом добавил, что Правительство Ленобласти сотрудников военкоматов внесет в список для премирования.

Андрей Лебедев поинтересовался, какой был поставлен план Ленобласти по частичной мобилизации, и сколько призвано, в том числе и добровольцев. Глава региона ответил, что не в праве озвучивать эту информацию, но отметил, что добровольцы составляют примерно 20% от количества призванных.

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Отметим, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж» (его реквизиты есть на сайте Администрации Ленобласти), а сбор вещей – через районные добровольческие штабы «МыВместе».

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.