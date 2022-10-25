Количество долгостроев в Ленобласти за год сократилось на 102 проблемных объекта

О восстановлении прав обманутых дольщиков говорили сегодня на встрече парламентариев с главой региона.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, этот вопрос поднял депутат Михаил Коломыцев, он обратил внимание собравшихся на то, что проблема незавершенного строительства жилых домов в регионе по-прежнему актуальна, и поинтересовался механизмами ее решения. С ответом выступил председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Андрей Семчанков.

Ленинградская область уже несколько лет является лидером в Российской Федерации по вводу жилья. За 2021 год было введено в эксплуатацию три миллиона триста тысяч квадратных метров жилья, и на 1 октября 2022 построено уже более трех миллионов квадратных метров. Побочным эффектом стремительного роста строительства стало появление проблемных объектов. На 1 января 2022 года их было 244. Для решения этой ситуации привлекается Фонд развития территорий, а также внебюджетные инвестиции частных застройщиков. В этом году бюджетом региона предусмотрено более 5 миллиардов рублей на восстановление прав дольщиков через федеральный Фонд, а общий объем средств за период с 2019 по 2023 год составит почти 11 миллиардов при потребности 19,6 млрд.

В результате этой работы в 2022 году удалось исключить из реестра 102 проблемных объекта, 15 из которых ввели в эксплуатацию, восстановив права более трех тысяч дольщиков. Так, количество проблемных объектов в Ленинградской области удалось сократить до 142-х.

До конца года планируется ввести 12 домов, и еще 8 объектов строятся с опережением графика и будут введены в эксплуатацию в начале 2023 года. Таким образом, количество обманутых дольщиков сократится на 3 тысячи, сегодня их количество составляет 19 335 человек. А в список недобросовестных на сегодняшний день внесены 63 застройщика.

Андрей Семчанков отметил, что, несмотря на активную работу, которую ведет в этом отношении правительство региона, тормозят строительство проблемы с поставками материала и возросшие цены.

Депутаты интересовались у руководителя профильного комитета ходом строительства проблемных домов в своих округах. Так, Николая Кузьмина волновал ход работ сосновоборского ЖК «Солнце», а Вадима Будеева – ЖК «Ладожская симфония» в Шлиссельбурге. Оба объекта уже на финишной прямой и будут сданы в конце этого года.

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До конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК «Щегловская усадьба», по одному дому в ЖК «Ёлки Вилладж» и «Солнце». Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», 2 корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», 5 корпуса ЖК «Чистый ручей», 3 корпуса ЖК «Ювента» и ЖК «Дом в Сосново».

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).