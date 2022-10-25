Сезон субботников в Ленобласти завершился масштабной уборкой и посадкой саженцев

Несмотря на то, что сезон субботников завершен, для экоактивистов все еще есть много дел.

Активисты добровольческого движение «Время с толком» провели финальный субботник на берегах Петровского канала.

После субботника, экоактивисты посадили 300 саженцев лиственниц на аллею, общались, готовили блюда походной кухни на костре и пробовали чай и десерты.

В эко-празднике в честь завершения сезона, помимо активистов из «Время с толком», участвовали также организаторы Экоквеста «Охота на колёса», пишет 47channel.