На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 88 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой;
- км 82, 92 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 94 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 484 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия на ПЧ.
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А-181 «Скандинавия»:
- км 155-160 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций ПЧ;
- км 134-135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка д/знаков 6.12.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;
- км 0 -37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков и СВЭ на СБО;
- км 27-34 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы внутри бетонного барьерного ограждения типа «Нью-Джерси»;
- км 7+250, 13+950 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механическим способом;
- км 74 — 76 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, устранение деформаций ПЧ;
А-180 «Нарва»:
- км 31-99 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, механическая очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.
Р-23 «Псков»:
- км 129-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, замена СБО.