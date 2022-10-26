В Ленобласти сформируют реестр безопасных мест на случай ЧС

Спецкомиссия изучает объекты в Ленобласти, которые могут послужить укрытием в случае чрезвычайных ситуаций.

Специалисты осматривают новостройки, а также «хрущёвки», «брежневки», «сталинки», выбирая варианты укрытий с учетом близости людей к местам проживания и учебы. Объекты уже начали маркировать указателями и табличками для обозначения местоположения.

По результатам обследования помещений будет сформирован единый реестр объектов гражданской обороны, в число которых входят укрытия от ЧС.