Сын откусил отцу нос и попал в больницу с ножевыми ранениями в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, в полицию Выборгского района обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что отец нанес ему ножевые ранения в живот и в ноги. Однако в больнице оказались оба.
У 66-летнего пострадавшего диагностированы травматическая ампутация кончика носа, укушенные раны лица и пальца. У второго пострадавшего – непроникающая резаная рана груди и колото-резаные раны бедра.
По словам 71-летний матери и жены пострадавших, 24 октября около 20:00 их сын пришел домой в состоянии опьянения и начал конфликтовать с отцом. Между ними началась драка. Женщина ушла в комнату, а когда вернулась, увидела везде кровь, у мужа откушен нос, а у сына в крови вся одежда.
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23.06.2022 2107