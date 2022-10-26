Сын откусил отцу нос и попал в больницу с ножевыми ранениями в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, в полицию Выборгского района обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что отец нанес ему ножевые ранения в живот и в ноги. Однако в больнице оказались оба.

У 66-летнего пострадавшего диагностированы травматическая ампутация кончика носа, укушенные раны лица и пальца. У второго пострадавшего – непроникающая резаная рана груди и колото-резаные раны бедра.

По словам 71-летний матери и жены пострадавших, 24 октября около 20:00 их сын пришел домой в состоянии опьянения и начал конфликтовать с отцом. Между ними началась драка. Женщина ушла в комнату, а когда вернулась, увидела везде кровь, у мужа откушен нос, а у сына в крови вся одежда.