Дефицит казны Ленобласти в 2023 году запланирован на уровне 11,7 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приступили к рассмотрению главного финансового документа региона

Как рассказали в пресс-службе областного ЗакСобрания, проекта закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представил первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, который сообщил, что к «нулевым» чтениям подготовлен исчерпывающий раздаточный материал, в котором изложены все основные цифры и статьи бюджета, в том числе Адресная инвестиционная программа в разрезе муниципальных образований, вопросы, которые прозвучат сегодня, будут максимально быстро отработаны и ответы даны на заседаниях постоянных комиссий.

По словам Романа Маркова, проект бюджета на 2023 год формировался в непростых условиях геополитической напряженности, экономических санкций, рыночных и ковидных ограничений. С одной стороны, необходимо отвечать на вызовы, которые стоят перед государством, с другой, — продолжать своевременно выполнять взятые на себя обязательства по указам Президента, при этом не превышать уровень дефицита и госдолга, сохранять темпы роста жилищного строительства и планомерно решать проблемы дольщиков.

Параметры бюджета-2023 выглядят следующим образом: доходы консолидированного бюджета составят 214 млрд рублей, расходы – 227 млрд рублей, дефицит – 13,6 млрд рублей; доходы областного бюджета составят 171,3 млрд рублей, расходы – 183 млрд рублей. Дефицит региональной казны в 2023 году запланирован на уровне 11,7 млрд рублей, или 7,6% к уровню собственных доходов, с постепенным снижением к 2025-му году до 596 млн рублей. Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут полностью заложены при первых уточнениях бюджета в 2023 году.

В целом прогноз поступлений налоговых доходов в областной бюджет на 2023 год ожидается не ниже уровня текущего года – 151,1 млрд рублей. В основу расчета налога на прибыль организаций (главного источника поступлений в региональную казну) положен прогноз Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области. Важным фактором является изменение федерального налогового законодательства в части прекращения с 1 января 2023 года деятельности консолидированных групп налогоплательщиков, что для Ленинградской области приведет к существенным потерям доходной части областного бюджета, поскольку КГН занимали около 40% в массе налога на прибыль организаций. Неопределенность доходных источников связана, в том числе, с ростом инфляции и введением механизма единого налогового платежа.

Несмотря на это, бюджет сохраняет свою социальную направленность — на образование, социальную поддержку и здравоохранение выделяется суммарно 98,4 млрд рублей (при общем объеме расходов по госпрограммам 169,4 млрд рублей). Так, расходы на образование выросли до 42 млрд рублей и сейчас находятся на первой строчке среди всех госпрограмм, на социальную политику – до 29,6 млрд рублей (за последние 4 года выплаты из областного бюджета на меры соцподдержки увеличилось на 49%, а их общее количество — с 88 до 104), на здравоохранение – до 26,8 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров направления «Дороги» и «ЖКХ и ТЭК».

Серьезные ассигнования предусмотрены на реновацию школ и детских садов, завершение «переходящих» объектов и включение в программу капремонта новых. Расходы дорожного фонда составят почти 20 млрд рублей, основная их часть пойдет на строительство и реконструкцию дорог. При этом за счет федеральной поддержки предусмотрена реализация четырех инфраструктурных проектов, три из которых располагаются во Всеволожском районе. Объем Адресной инвестиционной программы составит 17,6 млрд рублей. Продолжится государственная поддержка инициатив жителей на территории сельских поселений, городов и административных центров, реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры (за счет средств депутатского фонда), формированию комфортной городской среды. Вместе с тем, увеличивается финансирование на поддержку местных бюджетов, вырастет размер дотаций и субвенций муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Обращаясь к коллегам, председатель областного парламента Сергей Бебенин («Единая Россия») призвал их максимально активно работать в рамках постоянных комиссий и задавать интересующие вопросы профильным комитетам, чтобы все они были сняты к пленарному заседанию.

Часть вопросов была озвучена уже на слушаниях.

Рассмотрение законопроекта продолжится в рамках заседаний постоянных комиссий, где депутаты более уже подробно будут рассматривать каждую государственную программу.

Председатель профильной постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин («Единая Россия») особо отметил системный подход комитета финансов к формированию и исполнению бюджета и выразил надежду на оперативное принятие закона.

Напомним, что в первом чтении, которое запланировано на 9 ноября, парламентарии утверждают основные параметры бюджета (объем доходов и расходов, дефицит или профицит), во втором — ведомственную структуру доходов, госпрограммы, инвестиционную составляющую, в третьем — документ принимается в целом. Кроме того, 8 ноября в Кингисеппе пройдут публичные слушания по бюджету-2023, где желающие также смогут ознакомиться с законопроектом, задать свои вопросы или высказать пожелания.

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Напомним, что за первое полугодие 2022 года в бюджет региона поступило 99,3 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.