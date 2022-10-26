Стала известна точная дата открытия Дома Книги в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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В честь этого события запланирована развлекательная программа на все выходные.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём телеграм-канале, в субботу, 12 ноября на Невском проспекте откроется Дом Книги.

Отмечается, что посетители на первый и второй этажи. Также, в зале искусств по сеансам проведут светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом.

В здании будет открыто кафе. Для любителей литературы проведут встречи с известными авторами.

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20.10.2022 159
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