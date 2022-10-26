Петербургские ледовые катки готовятся к открытию

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Покататься на «Катке у Моря» можно будет уже в ноябре.

Как сообщается в официальных пабликах «Севкабеля» и «Новой Голландии», в свором времени в Петербурге откроются два крупнейших катка.

Так, «Каток у Моря» примет первых гостей уже 19 ноября. В свою очередь в «Новой Голландии» пока не раскрывают дату открытия.

Катаясь на коньках, петербуржцы вновь смогут насладиться видом на Финский залив.

Вам будет интересно
Дрозденко: Не должно быть «ничьих» территорий при уборке снега в Ленобласти
Во избежание сложностей зимой, муниципальные власти разработают схемы уборки снега, определять места его складирования и ответственных за эту работу в...
25.10.2022 96
Автор