Петербургские ледовые катки готовятся к открытию

Покататься на «Катке у Моря» можно будет уже в ноябре.
Как сообщается в официальных пабликах «Севкабеля» и «Новой Голландии», в свором времени в Петербурге откроются два крупнейших катка.
Так, «Каток у Моря» примет первых гостей уже 19 ноября. В свою очередь в «Новой Голландии» пока не раскрывают дату открытия.
Катаясь на коньках, петербуржцы вновь смогут насладиться видом на Финский залив.
Вам будет интересно
Во избежание сложностей зимой, муниципальные власти разработают схемы уборки снега, определять места его складирования и ответственных за эту работу в...
25.10.2022 96