Петербургские ледовые катки готовятся к открытию

Покататься на «Катке у Моря» можно будет уже в ноябре.

Как сообщается в официальных пабликах «Севкабеля» и «Новой Голландии», в свором времени в Петербурге откроются два крупнейших катка.

Так, «Каток у Моря» примет первых гостей уже 19 ноября. В свою очередь в «Новой Голландии» пока не раскрывают дату открытия.

Катаясь на коньках, петербуржцы вновь смогут насладиться видом на Финский залив.