Посетителя кафе в Петербурге убили ножом в грудь в разгар вечеринки

По информации ivbg.ru, отдых в кафе на Купчинской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 октября закончился для 20-летнего местного жителя гибелью.

Между двумя посетителями разгорелся конфликт. Молодой человек получил смертельное ранение ножом в грудь. Полицию на место происшествия вызвал брат погибшего.

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался безработный 39-летний петербуржец. На месте преступления обнаружили три ножа с отпечатками пальцев. По факту убийства заведено уголовно дело.