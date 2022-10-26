Посетителя кафе в Петербурге убили ножом в грудь в разгар вечеринки

По информации ivbg.ru, отдых в кафе на Купчинской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 октября закончился для 20-летнего местного жителя гибелью.
Между двумя посетителями разгорелся конфликт. Молодой человек получил смертельное ранение ножом в грудь. Полицию на место происшествия вызвал брат погибшего.
Подозреваемого оперативно задержали – им оказался безработный 39-летний петербуржец. На месте преступления обнаружили три ножа с отпечатками пальцев. По факту убийства заведено уголовно дело.
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21.05.2022 9327