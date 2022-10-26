Песков: проблемы с экипировкой мобилизованных будут ликвидированы

Проблемы, которые возникли с экипировкой для мобилизованных, будут решены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они имеются отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. <…> Меры принимаются и эти проблемы будут ликвидированы», — заявил Песков.

Он напомнил, что накануне был создан координационный совет, целью которого как раз и является решение этих проблем.

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Ранее спецпредставитель губернатора Ленобласти Сергей Мачинский посоветовал жителям региона, призванным по частичной мобилизации, не просить родственников о покупке экипировки.