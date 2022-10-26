ОПГ по постановке на учет мигрантов задержали в Петербурге. Они легализовали столько приезжих, что хватило бы на город

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о незаконной постановке на учет мигрантов. Члены ОПГ незаконно легализовали более 100 тысяч иностранцев. Денежный оборот банды – 1,5 млрд рублей.

Задержаны шестеро причастных к этим правонарушениям. Один из них, пытаясь скрыться от наказания, сбежал в Рязанскую область. Там его и нашли.

По версии следствия, мигрантов регистрировали в хостелах, помогали с медкомиссией и сдачей экзамена по русскому языку. Такая услуга стоила 30-35 тысяч рублей. Мигранты не жили по адресам регистрации, и трудности в их отслеживании привели к масштабным проверкам.

Приезжих, которые смогли легализоваться в России через ОПГ, разыскивают. Их документы аннулируют.