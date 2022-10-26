Команда 47 запустила специальный чат для обсуждения вопросов помощи мобилизованным из Ленобласти

Чат для общения создан по предложению губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

Общение добровольцев, волонтеров, жителей региона, участвующих в оказании гуманитарной помощи, в формате чата теперь происходит на площадке «Команды47» в vk. Что позволяет оперативно получать информацию, обмениваться опытом и координировать совместную работу.

«Предлагаю добавить специальный блок в нашей группе ВКонтакте – обсуждение гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. Это позволит жителям разных районов Ленинградской области централизованно оказывать поддержку военнослужащим и их родственникам, общаться и делиться опытом между собой, способствовать и помогать друг другу», – сказал Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, после начала частичной мобилизации в России появились мошенники, которые пользуются доверчивостью людей и предлагают отправить деньги на частные счета, утверждая, что эти средства пойдут на помощь военнослужащим. Напоминаем, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж» (его реквизиты есть на сайте Администрации Ленобласти), а сбор вещей – через районные добровольческие штабы «МыВместе».

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]