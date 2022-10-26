По предварительной информации, это произошло в автобусе в начале Советского проспекта Санкт-Петербурга.
Школьник прищемил правое предплечье дверью автобуса. Пострадавшему 11-летнему мальчику диагностировали сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.08.2022 1697