В Петербурге школьника прищемило дверьми автобуса. Он получил перелом

Автор: Сергей Агутин
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По предварительной информации, это произошло в автобусе в начале Советского проспекта Санкт-Петербурга.

Школьник прищемил правое предплечье дверью автобуса. Пострадавшему 11-летнему мальчику диагностировали сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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19.08.2022 1697
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