Спасенного в Сосновом Бору песика отправили на реабилитацию

Обессиленная дворняжка провела в заточении несколько дней.
По информации телеграм-канала Новости СПб и Ленобласти, песик провалился в яму в Сосновом Бору.
Прибывшие по вызову пожарные достали беднягу и передали в спеццентр.
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23.10.2022 300