Спасенного в Сосновом Бору песика отправили на реабилитацию

Автор: Александр Селиванов
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Обессиленная дворняжка провела в заточении несколько дней.

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Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

По информации телеграм-канала Новости СПб и Ленобласти, песик провалился в яму в Сосновом Бору.

Прибывшие по вызову пожарные достали беднягу и передали в спеццентр.

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23.10.2022 300
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