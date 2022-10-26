Ford сообщил о продаже своих российских активов совместному предприятию «Соллерс»

Автогигант продал свои российские активы совместному предприятию «Соллерс».

Американский автоконцерн Ford Motor, являющийся одним из крупнейших производителей автомобилей в мире, покинул российский рынок, сообщила компания в пресс-релизе на своем сайте.

Из пресс-релиза компании следует, что Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford.

В компании также уточняет, что свои акции Ford передаст совместному предприятию «Соллерс» по номинальной стоимости.