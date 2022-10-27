В Пушкине электричка насмерть сбила подростка в наушниках

Трагедия произошла вечером 26 октября на железнодорожной станции города Пушкин в Петербурге.

Электричка сбила 14-летнего подростка. По предварительным данным, молодой человек был в наушниках и перебегал железную дорогу на «красный» свет. Он успел проскочить одну электричку, однако попал под колеса второй.

Полученные травмы оказались смертельными. Выясняются все обстоятельства произошедшего.