В Пушкине электричка насмерть сбила подростка в наушниках

Трагедия произошла вечером 26 октября на железнодорожной станции города Пушкин в Петербурге.
Электричка сбила 14-летнего подростка. По предварительным данным, молодой человек был в наушниках и перебегал железную дорогу на «красный» свет. Он успел проскочить одну электричку, однако попал под колеса второй.
Полученные травмы оказались смертельными. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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25.10.2022 166