В Пушкине электричка насмерть сбила подростка в наушниках

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла вечером 26 октября на железнодорожной станции города Пушкин в Петербурге.

Электричка сбила 14-летнего подростка. По предварительным данным, молодой человек был в наушниках и перебегал железную дорогу на «красный» свет. Он успел проскочить одну электричку, однако попал под колеса второй.

Снимок экрана 2022-10-27 в 08.56.19
Prt Scr vk.com / «ДТП и ЧП | СПб»

Полученные травмы оказались смертельными. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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25.10.2022 166
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