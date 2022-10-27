Ребенок умер в машине скорой помощи после ночного пожара в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, в ночь на 27 октября в деревне Горбунки Ломоносовского района произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 01:58. Загорелась квартира в доме. На место прибыли четыре пожарных и одна спецмашина. Возгорание было потушено в 03:11.

При пожаре пострадал ребенок 12 лет. По предварительным данным, он скончался в машине скорой помощи. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.