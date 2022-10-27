Сын-рецидивист снова избил мать в Петербурге. В этот раз она получила страшные травмы

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего безработного, избившего до полусмерти свою 54-летнюю мать в квартире дома на проспекте Славы.

Женщина получила несколько ударов по голове и телу. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом основания черепа, контузию глаза, травматический шок.

Пострадавшую поместили в шоковую операционною. Сына задержали по горячим следам. Известно, что он уже был судим за избиение матери лыжами.