Иномарка сбила восьмиклассницу на «зебре» в Подпорожье

Наезд на школьницу произошел вечером 26 октября у дома №12 по проспекту Ленина в Подпорожье Ленобласти.
По данным правоохранительных органах, 38-летний месный житель на Hyundai i30 сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Проводится проверка.
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25.10.2022 167