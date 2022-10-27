Иномарка сбила восьмиклассницу на «зебре» в Подпорожье

Наезд на школьницу произошел вечером 26 октября у дома №12 по проспекту Ленина в Подпорожье Ленобласти.

По данным правоохранительных органах, 38-летний месный житель на Hyundai i30 сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Проводится проверка.