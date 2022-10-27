В Минпромторге допустили исключение Nissan из списка товаров для параллельного импорта

Это случится, если в России будет налажено на должном уровне послепродажное обслуживание автомобилей бренда.

Минпромторг России готов исключить компанию Nissan из списка параллельного импорта. Это может произойти тогда, когда в России на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей этой японской марки. Об сообщает информагентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне сообщалось, что компания Nissan уйдет с авторынка России и продаст все активы в стране, включая завод в Санкт-Петербурге.