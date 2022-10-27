Житель Гатчинского района задержан за «минирование» института ядерной физики

По информации ivbg.ru, сообщение о минировании Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова в Гатчине поступило в дежурную часть 27 октября.

По словам звонившего, на территории учреждения было заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, но опасных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

По подозрению в ложном вызове задержали 45-летнего жителя деревни Малые Колпаны. Установлено, что в момент совершения звонка о заложенной бомбе мужчина находился в состоянии опьянения.