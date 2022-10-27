Бывший коллега петербурженки задержан за изнасилование ее несовершеннолетней дочери

Как сообщает «Нева Тудэй», 26 октября в полицию поступило сообщение от 37-летней жительницы Санкт-Петербурга. В ее отсутствие ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал мужчина.
Установлено, что еще 8 октября 14-летняя школьница, возвращаясь из торгового центра, встретила на Лиговском проспекте 26-летнего бывшего коллегу своей матери.
Девочка пригласила мужчину к себе домой. Там он изнасиловал несовершеннолетнюю с применением физической силы. Женщина обратилась в полицию, когда дочь ей все рассказала. Подозреваемый задержан.
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