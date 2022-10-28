В Токсово неизвестные сливают в родник нечистоты

Автор: Гузель Галимова
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Жительница Токсово Всеволожского района Ленобласти стала свидетельницей загрязнения местного водоема — неизвестные сливают нечистоты в родник на Тухлом ручье.

На кадрахо видно, как неизвестное вещество сначала попадает на рельеф, а после стекает в ручей. Автор видео уточнила, что от водоема идет неприятный запах.

Видео: ТОКСОВО online, ВК

Обеспокоенные жители уже составили жалобу в Росприроднадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что, предварительно, на сетях произошла аварийная ситуация, которая устраняется силами предприятия.

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27.10.2022 98
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