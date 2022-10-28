С января по сентябрь 2022 года россияне потратили на успокоительные препараты 18,9 млрд рублей, это намного больше, чем за весь пошлый год.

Всего за девять месяцев было куплено 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Наибольшим спросом антидепрессанты пользовались среди жителей Москвы и Петербурга, а успокоительные особенно популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Такая тенденция объясняется повышением общей тревожности населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

При этом дефицита препаратов на рынке не наблюдается. Запасов успокоительного хватит на полгода, а антидепрессантов — на семь месяцев.