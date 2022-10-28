Квартиру обворовали на 5 млн рублей в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, неизвестный проник в дом на улице Благодатной в коттеджном поселке на территории Ропшинского поселения. Чтобы проникнуть в жилище, вор отжал стеклопакет.

Добычей злоумышленника стали более 3,5 млн рублей наличными, золотые кольца, цепочка, подвески, серьги и четыре пары часов. Ущерб 41-летней хозяйки составил пять миллионов рублей.

Полицией Ломоносовского района 27 октября заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.