В Ленобласти за последние сутки выявили 111 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 111 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 октября.
- Волховский район: Волхов (+1), Немятово-2 (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+13), Кудрово (+3), Янино-1 (+21), Сертолово (+11), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Ириновка (+1), Павлово (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+16), Первомайское (+1), Советский (+1), Каменногорск (+3), Красносельское (+1).
- Гатчинский район: Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Карташевская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+9).
- Кировский район: Назия (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Игокиничи (+1), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+2), Важины (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+11).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1).
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