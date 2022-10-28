В Ленобласти за последние сутки выявили 111 новых случаев COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 111 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 28 октября.

  • Волховский район: Волхов (+1), Немятово-2 (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+13), Кудрово (+3), Янино-1 (+21), Сертолово (+11), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), Ириновка (+1), Павлово (+1), Стеклянный (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+16), Первомайское (+1), Советский (+1), Каменногорск (+3), Красносельское (+1).
  • Гатчинский район: Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Карташевская (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+2).
  • Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+9).
  • Кировский район: Назия (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Игокиничи (+1), Алеховщина (+1).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Ретюнь (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+2), Важины (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+11).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1).
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