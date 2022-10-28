Пенсионерка продала квартиру в Петербурге ради переводов мошенникам

По информации ivbg.ru, 27 октября пожилая жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Еще 4 октября ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник сообщил своей жертве об опасных манипуляциях с ее счетами и посоветовал перевести деньги на якобы «безопасный счет». Женщина поверила, сняла около миллиона рублей и отправила их на счета, которые назвал мошенник.

А 7 октября пенсионерке позвонил уже якобы «сотрудник ФСБ». Мужчина убедил ее, что ее квартиру могут отобрать злоумышленники. Поэтому хозяйка выставила свою жилплощадь на продажу.

Когда квартиру купили за пять миллионов рублей, все эти деньги пенсионерка постепенно перевела злоумышленникам через банкомат. Заведено уголовное дело.