Спортсмены из Ленобласти завоевали семь медалей на соревнованиях по тхэквондо в Москве

C 21 по 23 октября в Москве проходили соревнования «Патриот» и 7-е Межрегиональные соревнования по Тхэквондо ВТ (ВТФ). Спортсмены из Ленинградской области привезли с турнира три золотых и четыре бронзовых медали.

На соревнованиях «Патриот» среди мужчин и женщин старше 17 лет первое место заняла Полина Дзарагазова. Бронзовые медали завоевали Александра Нестерова и Алена Кривицкая в возрастных категориях 15-17 лет и 12-14 лет соответственно.

Победителями Межрегионального турнира стали Арина Чернопятова и Андрей Городинский (12-14 лет). На третьем месте – Владимир Винников и Артем Зуев (10-11 лет).

Всего в турнире поучаствовало около 1300 спортсменов из 38 регионов России. Ленинградскую область представляли воспитанники Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва в поселке имени Морозова.

Фото: ЦСП Ленинградской области