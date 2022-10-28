Частичная мобилизация в России может завершиться уже на этой неделе — СМИ

Частичная мобилизация в России, вероятно, завершится до следующей недели. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российском парламенте.

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — рассказал один из собеседников издания.

При этом отмечается, что частичную мобилизацию изначально планировали завершить именно к концу октября – началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который начнется 1 ноября.

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Также в ближайшие дни может завершиться частичная мобилизация в Ленобласти.