Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка ДНР. Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

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На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка ДНР и города Николаев, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое ДНР, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское ДНР.