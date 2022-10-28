Условия платной парковки для петербуржцев более привлекательны, чем для москвичей

Власти Москвы пообещали не увеличивать максимальную стоимость парковки в 2023 году. Час стоянки будет обходиться жителям столицы до 450 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость часа – всего 100 рублей.

В Санкт-Петербурге автомобилисты могут оставить машину в зоне платной парковки на 15 минут без оплаты. В Москве доступны только пять минут. Штраф за неуплату стоянки в Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей. В столице – 5000 рублей.

Льготное парковочное разрешение для жителей Санкт-Петербурга также дешевле, чем в Москве –1,8 тысячи рублей и 3 тысячи рублей соответственно. Таким образом, несмотря на то, что Петербург пошел по пути Москвы в плане развития парковочных мест, условия для петербуржцев более привлекательны.