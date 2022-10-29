Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 108,118,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;
- км 21 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 0-5, 10-16 (г.Тосно) ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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26.10.2022 96
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена СВЭ.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 142- 149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 180-187 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.
А-121 «Сортавала»:
- км 34-27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы внутри барьерного ограждения;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков вручную;
- км 37-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 50-73 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка обочины от пыли и грязи механизированным способом.