Коронавирус подтвердился еще у 84 жителей Ленобласти — данные на 29 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 235 956 человек, выздоровели — 230 691.
- Волховский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Паша (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+7), Янино-1 (+1), пгт. им. Морозова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Углово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Сиверский (+1), Коммунар (+3).
- Кингисеппский район: Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Отрадное (+1), Назия (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Келози (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+4), Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Раздолье (+1), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9).
- Тихвинский район: Тихвин (+6), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1).
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