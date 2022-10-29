Коронавирус подтвердился еще у 84 жителей Ленобласти — данные на 29 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 235 956 человек, выздоровели — 230 691.

Волховский район: Пикалёво (+2) .

Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Паша (+2).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+7), Янино-1 (+1), пгт. им. Морозова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Углово (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+1), Светогорск (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Сиверский (+1), Коммунар (+3).

Кингисеппский район: Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+7).

Кировский район: Отрадное (+1), Назия (+1), Мга (+3).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Келози (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Винницы (+4), Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Раздолье (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9).

Тихвинский район: Тихвин (+6), Бор (+1).

Тосненский район: Тосно (+1).